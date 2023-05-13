Главный дипломат ЕС приветствовал поставки дальнобойного оружия Киеву

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель выступил в поддержку поставок киевскому режиму оружия большого радиуса действия. По его словам, нужно наращивать темпы вооружения ВСУ.

«Россия наносит удары с большого расстояния, и Украине нужно оружие, которое может вести огонь на такое расстояние», – сказал Боррель, слова которого цитирует ТАСС.

Главный дипломат ЕС также заявил, что Украина нуждается для ведения боевых действий в одном только Артемовске (Бахмуте) в 1 тысячи снарядов в день.

«Я дам вам одну цифру для примера. Украине только в Бахмуте нужна 1 тысяча снарядов в день, чтобы продолжать бороться с огневой мощью России. Мы поставляем боеприпасы, ну нужно наращивать темпы», – уточнил Боррель после переговоров глав МИД стран ЕС с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Ранее стало известно, что Великобритания направила ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Storm Shadow. Накануне эти боеприпасы были использованы для обстрела Луганска, в результате чего получили ранения, в том числе шестеро детей.

Брюссель, Светлана Антонова

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