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Вторник, 16 мая 2023, 09:58 мск

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Bloomberg: Германия обнаружила у себя тайные отделы полиции Китая

Берлин потребовал от Пекина закрыть секретные отделения китайской полиции в ФРГ. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в Германии действуют два мобильных пункта правоохранительные органов, которые используются властями КНР для контроля и запугивания своих граждан, проживающих за границей.

«ФРГ не заключала двустороннего соглашения с КНР о работе так называемых зарубежных полицейских участков», – заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан Калл.

В свою очередь китайский посол в Германии Ли Кэцян подчеркнул, что правительство Китая всегда поддерживало международное право и уважало суверенитет и юрисдикцию других государств.

Ранее в Нидерландах министр иностранных дел Вопке Хукстра пообещал расследовать деятельность в стране «отделов полиции» Китая, которые следят за китайскими диссидентами и оказывают на них давление.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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