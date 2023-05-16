Bloomberg: Германия обнаружила у себя тайные отделы полиции Китая

Берлин потребовал от Пекина закрыть секретные отделения китайской полиции в ФРГ. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, в Германии действуют два мобильных пункта правоохранительные органов, которые используются властями КНР для контроля и запугивания своих граждан, проживающих за границей.

«ФРГ не заключала двустороннего соглашения с КНР о работе так называемых зарубежных полицейских участков», – заявил представитель МВД ФРГ Максимилиан Калл.

В свою очередь китайский посол в Германии Ли Кэцян подчеркнул, что правительство Китая всегда поддерживало международное право и уважало суверенитет и юрисдикцию других государств.

Ранее в Нидерландах министр иностранных дел Вопке Хукстра пообещал расследовать деятельность в стране «отделов полиции» Китая, которые следят за китайскими диссидентами и оказывают на них давление.

Берлин, Зоя Осколкова

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