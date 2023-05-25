США распространяют фейковую информацию о китайских кибергруппировках, но сами по сути являются хакерской империей. Об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Ранее появились сообщения, что китайская хакерская группа якобы совершила атаки на ключевые объекты инфраструктуры США. Мао Нин указала, что публикации появились одновременно со стороны Агентства национальной безопасности США и аналогичных организаций в Великобритании, Австралии, Канаде и Новой Зеландии.

Очевидно, что это коллективная акция альянса «Пяти глаз» по распространению дезинформации, осуществленная с подачи США в их геополитических интересах, отметила дипломат. «Как мы все знаем, альянс «Пять глаз» – самая крупная разведывательная организация в мире, а Агентство национальной безопасности США – самая большая в мире хакерская организация. То, что они совместно публикуют фейковую информацию, само по себе иронично», – сказала Мао Нин.

Более того, Вашингтон подключает к распространению подобных сообщений и крупные IT-корпорации. «Это происходит не в первый раз, очевидно и не в последний. Но, как бы они не меняли свои методы, факт того, что США – хакерская империя, останется неизменным», – заключила представитель китайского МИДа.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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