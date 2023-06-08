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Четверг, 8 июня 2023, 14:58 мск

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Нью-Йорк стал антилидером по качеству воздуха в мире

Фото: Freepik

Нью-Йорк возглавил рейтинг городов с самым грязным воздухом в мире. «Большое яблоко» окутало смогом из-за пожаров в Канаде.

Список городов с самых грязным воздухом представил сайт IQAir. В рейтинге Нью-Йорк занял первое место, обогнав столицу Бангладеш Дакку и Тель-Авив в Израиле.

В социальных сетях жители Нью-Йорка публикуют фото из города, пейзажи которого скорее напоминают кадры из фильма про пост-апокалипсис. Небо над мегаполисом ярко-оранжевое. Власти Нью-Йорка призвали находящихся в зоне риска жителей носить на улице маски.

Более того, ряд северо-восточных американских штатов также окутаны желтовато-серой дымкой. Причина – лесные пожары в Канаде, где зафиксированы более 400 очагов возгорания, более 200 из них пока не удается контролировать.

Нью- Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Экология

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