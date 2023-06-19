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Понедельник, 19 июня 2023, 12:16 мск

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В Индии из-за аномальной жары скончались около 100 человек

В Индии жертвами аномальной жары стали около 100 человек. Об этом сообщает The Guardian.

Жаркая погода стоит на севере страны, в штате Уттар-Прадеш в минувшие выходные температура воздуха поднялась до 43 градусов, в Бихаре – до 45. При этом влажность опустилась до 25%, что усугубляет проблемы местных жителей.

Больницы испытывают небывалый наплыв пациентов из-за палящего зноя. Люди жалуются на диарею, рвоту, затрудненное дыхание и проблемы с сердцем. Врачи призывают пожилых людей оставаться дома и без необходимости не покидать жилище в течение светового дня. По последним данным, из-за проблем со здоровьем, вызванных жарой, умерли 96 человек.

С апреля по июнь в Индии стоит самое жаркое время года, позже температура спадает, когда в страну приходят сезонные муссонные дожди.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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