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Понедельник, 26 июня 2023, 18:15 мск

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В Испании объявили уровень крайней опасности из-за 44-градусной жары

В нескольких регионах Испании объявлено предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство (AEMET).

Метеорологи предупредили жителей нескольких провинций о желтом (опасность) и оранжевом (высокая опасность) уровне погодной угрозы. В андалузских провинциях – Кордове и Севилье – уровень тревоги повышен до максимального – красного (чрезвычайная опасность).

Температура воздуха в некоторых районах уже превысила 44 градуса. Похожие погодные условия наблюдаются и в Италии.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (WMO) предупредила о том, что лето 2023 года может стать самым жарким за всю историю метеонаблюдений не только для Европы, но и для всего мира.

Мадрид, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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