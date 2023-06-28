Два жителя Испании скончались из-за аномальной жары

В Испании два человека умерли из-за теплового удара. Об этом сообщает газета El Diario.

Две смерти из-за жары зарегистрированы в автономном сообществе Андалусия и в регионе Кастилия-Ла-Манча. Один из погибших скончался прямо во время работы в поле, он был фермером.

Кроме того, в автономном сообществе Эстремадура с симптомами теплового удара госпитализированы два человека.

Ранее в нескольких регионах Испании было объявлено предупреждение из-за аномально жаркой погоды. Об этом сообщило Государственное метеорологическое агентство (AEMET). Температура воздуха в некоторых районах превысила 44 градуса.

Мадрид, Зоя Осколкова

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