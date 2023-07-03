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Понедельник, 3 июля 2023, 11:24 мск

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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6

В Индонезии зафиксированы мощные подземные толчки. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 162 км к юго-западу от города Абепура, население которого составляет более 62 тысяч человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 49 км.

В настоящее время нет сведений о пострадавших и разрушениях.

Мощное землетрясение произошло в Индонезии в конце апреля. Тогда сила подземных толчков составила около 7 баллов. В результате пришлось эвакуировать пациентов больницы, так как здание получило сильные повреждения.

Джакарта, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Землетрясение

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