В Тель-Авиве автомобиль въехал в толпу людей

В Тель-Авиве автомобиль врезался в толпу людей. По предварительным данным, наезд был намеренным. Пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетний.

Авария произошла на улице Пинхаса Розена. Как сообщает Jerusalem Post со ссылкой на полицию, речь может идти о теракте. Мужчина на автомобиле въехал в толпу, а затем вышел и ранил одного из прохожих ножом, а также открыл огонь по людям. Сам нападавший был застрелен.

Позже стало известно, что палестинская группировка ХАМАС взяла на себя ответственность за атаку.

Сообщается, что пострадали от семи до десяти человек. Некоторые из них находятся в очень тяжелом состоянии. На месте работают правоохранительные органы, сотрудники экстренных служб и скорой помощи.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

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