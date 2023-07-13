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Четверг, 13 июля 2023, 11:23 мск

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В США обвинили китайских хакеров во взломе почты американских чиновников

В США заявили о китайских кибератаках на электронную почту чиновников госдепартамента и министерства торговли. Об этом сообщают местные СМИ.

Первые атаки были организованы за несколько недель до июньской поездки госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин. Целью взломов стали учетные записи 25 организаций, включая федеральные агентства.

В госдепартаменте обнаружили признаки хакерской атаки 16 июня и в тот же день проинформировали об этом Microsoft. По данным СМИ, киберпреступникам не удалось получить доступ к конфиденциальной информации. Однако расследование о том, какие сведения могли быть скомпрометированы, находится на ранней стадии.

В свою очередь в Microsoft по итогам собственного разбирательства утверждают, что хакеры начали действовать еще в мае. Есть данные о том, что атаку совершила китайская хакерская группа Storm-0558.

В ответ официальный представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь назвал обвинения в кибератаках «дезинформацией», направленной на отвлечение внимания от кибершпионажа США против КНР.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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