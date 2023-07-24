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Понедельник, 24 июля 2023, 16:10 мск

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Хакеры атаковали министерства Норвегии

В Норвегии хакерской атаке подверглись министерства страны. Об этом сообщила издание Nettavisen со ссылкой на службу безопасности.

Кибератака была совершена на информационно-коммуникационную платформу, включающую в себя ресурсы 12 министерств страны. Сервисом пользуются многие ведомства, за исключением офиса премьер-министра, а также министерств обороны, юстиции и иностранных дел.

Пока рано говорить о масштабах атаки, ее последствия еще предстоит оценить, заявил министр муниципалитетов и регионов Сигбьёрн Йельсвик. Он подчеркнул, что правительство следит за развитием ситуации.

Полиция проводит расследование произошедшего, устанавливаются причастные к данной атаке кибергруппировки.

Осло, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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