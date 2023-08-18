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Пятница, 18 августа 2023, 15:52 мск

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На курортном острове Тенерифе разбушевались лесные пожары

На испанском курорте Тенерифе полыхают лесные пожары, справиться с которыми не удается. Власти приняли решение об эвакуации местных жителей.

В соцсетях появилось видео с места событий. На кадрах большие лесные территории объяты пламенем. Небо заволокло плотной дымовой завесой.

В настоящее время пожар распространился на три тысячи гектаров. Ситуация осложняется сильным ветром и жаркой погодой, присущей Канарским островам в это время года.

Из нескольких населенных пунктов эвакуируют население. На тушение пожар брошены все резервы экстренных служб. По словам властей, эта операция стала для острова одной из самых серьезных за последние 40 лет.

Санта-Крус-де-Тенерифе, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Лесные пожары

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Европа, В мире, Скандалы и происшествия, Европа, Испания, Лесные пожары,