российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 августа 2023, 14:23 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Хакеры на две недели вывели из строя 10 обсерваторий США

В Чили и на Гавайях из-за кибератаки вышли из строя несколько обсерваторий, находящихся под управлением Национального научного фонда США. Об этом сообщает издание Science.

Информации о хакерской атаки крайне мало. Известно, что взлом произошел в начале августа. В результате 10 обсерваторий полностью остановили свою работу, деятельность еще нескольких была ограничена.

В Национальном научного фонде США не сообщают подробностей о кибератаке, там лишь заявили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу обсерваторий.

По данным специалистов, киберинцидент мог привести к физической поломке телескопов, включая Джемини Север, Виктор Бланко, SOAR, с помощью которых американские ученые получают информацию о космосе на протяжении десятков лет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Кибертерроризм

Хакеры атаковали министерства Норвегии / На российские метеорологические сайты совершена хакерская атака / Китайские хакеры взломали электронную почту посла США в КНР / В Приморье хакеры обрушили сеть аптек / В США обвинили китайских хакеров во взломе почты американских чиновников / Сайт и мобильное приложение РЖД не работают из-за хакерской атаки / Специалисты по кибербезопасности фиксируют всплеск DDoS-атак на российские компании / Российские хакеры объединились и обрушили сеть Европейского инвестиционного банка

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Технологии, Кибертерроризм, США,