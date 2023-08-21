Хакеры на две недели вывели из строя 10 обсерваторий США

В Чили и на Гавайях из-за кибератаки вышли из строя несколько обсерваторий, находящихся под управлением Национального научного фонда США. Об этом сообщает издание Science.

Информации о хакерской атаки крайне мало. Известно, что взлом произошел в начале августа. В результате 10 обсерваторий полностью остановили свою работу, деятельность еще нескольких была ограничена.

В Национальном научного фонде США не сообщают подробностей о кибератаке, там лишь заявили, что делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить работу обсерваторий.

По данным специалистов, киберинцидент мог привести к физической поломке телескопов, включая Джемини Север, Виктор Бланко, SOAR, с помощью которых американские ученые получают информацию о космосе на протяжении десятков лет.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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