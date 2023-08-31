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Четверг, 31 августа 2023, 13:34 мск

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Палестинец на грузовике протаранил блокпост израильской армии

Фото: Pixabay

В блокпост израильских военных врезался грузовик, за рулем которого был палестинец. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Инцидент произошел на подъезде к городу Модиин. Грузовой автомобиль протаранил заграждение и сбил людей.

В результате погиб один человек, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

Отмечается, что водитель грузовика был нейтрализован. По некоторым данным, 41-летний палестинец, предпринявший атаку, имел разрешение на работу в Израиле.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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