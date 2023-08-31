Палестинец на грузовике протаранил блокпост израильской армии

В блокпост израильских военных врезался грузовик, за рулем которого был палестинец. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.
Инцидент произошел на подъезде к городу Модиин. Грузовой автомобиль протаранил заграждение и сбил людей.
В результате погиб один человек, еще пятеро военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.
Отмечается, что водитель грузовика был нейтрализован. По некоторым данным, 41-летний палестинец, предпринявший атаку, имел разрешение на работу в Израиле.
Тель-Авив, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube