В Китае более 70 крокодилов сбежали из питомника

В Китае более 70 крокодилов сбежали с фермы. Местных жителей предупредили об опасности. Об этом сообщает Sichuan Daily.
Питомник крокодилов находится в районе Маонань провинции Гуандун на юге страны. Последние несколько дней здесь шли мощные ливни, которые стали причиной наводнения. В результате крокодилам удалось вырваться на волю.
Власти предупредили местных жителей об опасности нападения хищников и посоветовали держаться подальше от водоемов, не ловить рыбу и воздержаться от купания.
Сотрудники экстренных служб рассматривают различные варианты выхода из сложившейся ситуации.
Пекин, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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