В Китае более 70 крокодилов сбежали из питомника

В Китае более 70 крокодилов сбежали с фермы. Местных жителей предупредили об опасности. Об этом сообщает Sichuan Daily.

Питомник крокодилов находится в районе Маонань провинции Гуандун на юге страны. Последние несколько дней здесь шли мощные ливни, которые стали причиной наводнения. В результате крокодилам удалось вырваться на волю.

Власти предупредили местных жителей об опасности нападения хищников и посоветовали держаться подальше от водоемов, не ловить рыбу и воздержаться от купания.

Сотрудники экстренных служб рассматривают различные варианты выхода из сложившейся ситуации.

Пекин, Зоя Осколкова

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