российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 12 сентября 2023, 13:52 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Китае более 70 крокодилов сбежали из питомника

В Китае более 70 крокодилов сбежали с фермы. Местных жителей предупредили об опасности. Об этом сообщает Sichuan Daily.

Питомник крокодилов находится в районе Маонань провинции Гуандун на юге страны. Последние несколько дней здесь шли мощные ливни, которые стали причиной наводнения. В результате крокодилам удалось вырваться на волю.

Власти предупредили местных жителей об опасности нападения хищников и посоветовали держаться подальше от водоемов, не ловить рыбу и воздержаться от купания.

Сотрудники экстренных служб рассматривают различные варианты выхода из сложившейся ситуации.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Китай

Microsoft обвинил Китай в использовании ИИ для влияния на выборы в США / В Гонконге из-за сильных ливней пострадали более 80 человек / Япония пожаловалась в ВТО на Китай из-за запрета на импорт морепродуктов / В Китае из-за тайфуна часть работников перевели на удаленку / В Гонконге 37 человек пострадали при столкновении двух автобусов / Американскому зоопарку придется вернуть в Китай больших панд / Еще 50 стран заявили о желании войти в БРИКС / Китай с 30 августа перестанет требовать от туристов тест на коронавирус

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,