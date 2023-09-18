российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 сентября 2023, 09:55 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США два самолета столкнулись во время соревнований по воздушным гонкам

В США два легкомоторных самолета столкнулись во время проведения соревнований по воздушным гонкам. Пилоты погибли. Об этом сообщила местная ассоциация.

Авиакатастрофа произошла в городе Рино штата Невада. Самолеты заходили на посадку, когда зацепились друг за друга. В результате оба пилота погибли от полученных травм.

Организаторы приняли решение прекратить проведение соревнований из-за случившегося.

Причины трагедии устанавливаются. К расследованию подключился Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Авиакатастрофы

В районе Амазонки разбился самолет с туристами на борту / В Объединенных Арабских Эмиратах вертолет упал в море / В Кремле заявили о расследовании гибели Пригожина строго внутри страны / СКР: экспертиза подтвердила гибель Евгения Пригожина в авиакатастрофе / Путин прокомментировал катастрофу самолета Пригожина и назвал его талантливым бизнесменом сложной судьбы / В самолете Пригожина могло быть заложено взрывное устройство: следствие проверяет версию о теракте / Следственный комитет возбудил уголовное дело о крушении самолета Пригожина / В Тверской области разбился частный самолет Пригожина: по предварительным данным, погибли десять человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы, США,