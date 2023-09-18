В США два самолета столкнулись во время соревнований по воздушным гонкам

В США два легкомоторных самолета столкнулись во время проведения соревнований по воздушным гонкам. Пилоты погибли. Об этом сообщила местная ассоциация.

Авиакатастрофа произошла в городе Рино штата Невада. Самолеты заходили на посадку, когда зацепились друг за друга. В результате оба пилота погибли от полученных травм.

Организаторы приняли решение прекратить проведение соревнований из-за случившегося.

Причины трагедии устанавливаются. К расследованию подключился Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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