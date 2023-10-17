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Вторник, 17 октября 2023, 12:19 мск

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Япония выделит 10 млн долларов на гуманитарную помощь населению Газы

Япония объявила о выделении гуманитарной помощи населению сектора Газа в размере 10 млн долларов. Об этом сообщила министр иностранных дел страны Ёко Камикава.

По ее словам, экстренная гуманитарная помощь будет предоставлена обычным гражданам и беженцам через международные организации.

«Наша страна осуждает террористические атаки ХАМАС и других военных формирований, и одновременно с этим наша страна в условиях, когда необходимая помощь в виде продовольствия, воды для ни в чем неповинных обычных граждан и беженцам Палестины затруднена, продолжит дипломатические усилия для улучшения гуманитарного доступа», – сказала глава японского МИДа.

По последним данным, число жертв обострения палестино-израильского конфликта превысило тысячу с каждой стороны. ХАМАС удерживает около 150 израильтян в качестве заложников. В свою очередь Израиль ведет обстрел Газы и готовится к наземной военной операции.

Токио, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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