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Суббота, 21 октября 2023, 12:12 мск

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Израиль призвал граждан покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности

Гражданам Израиля посоветовали покинуть Египет и Иорданию из-за угрозы безопасности. С таким предупреждением выступила канцелярия израильского премьера.

Совет национальной безопасности (СНБ) Израиля повысил до самого высокого уровня предупреждение о поездках граждан в Египет и Иорданию. Это значит, что посещать эти государства не рекомендуется.

«Тем, кто находится в этих странах, следует как можно скорее покинуть их территорию», – говорится в сообщении.

Кроме того, было повышено предупреждение о поездках в Марокко. Третий уровень угрозы означает, что израильтянам нужно отказаться от необязательных поездок в эту страну.

Призыв в канцелярии аргументировали тем, что в странах мира наблюдается обострение анти-израильских протестных акций, в ходе которых проявляется враждебность по отношению к израильской символике.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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