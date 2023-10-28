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Израиль нанес удары по 150 подземным объектам сектора Газа

Фото: Reuters

Минувшей ночью истребители израильской армии нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая подземные штабы и военную инфраструктуру. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«За ночь истребители ЦАХАЛ нанесли удары по 150 подземным объектам на севере сектора Газа, включая террористические туннели, подземные штабы и дополнительную подземную военную инфраструктуру. Кроме того, были ликвидированы несколько террористов ХАМАС», – говорится в сообщении армии обороны Израиля.

Пресс-служба ЦАХАЛ также сообщила об убийстве командира воздушных сил палестинского исламистского движения ХАМАС Асему Абу Ракабе, который предположительно руководил боевиками, которые проникли в Израиль 7 октября, а также участвовал в планировании атак на населенные пункты и отвечал за атаки дронов на посты израильской армии.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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