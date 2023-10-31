Во Франции полицейские расстреляли призывавшую к теракту женщину

В Париже полицейские открыли огонь по женщине, которая призывала к террористическим действиям. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

На подозрительную пассажирку электрички пожаловались горожане. Женщина, одетая в традиционный мусульманский наряд, декламировала угрозы и фразы, оправдывающие терроризм.

Прибывшие на вызов стражи порядка хотели задержать нарушительницу, но та оказала сопротивление и угрожала устроить взрыв. Тогда полицейские выстрелили женщине в живот. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, за ее жизнь борются врачи.

Отмечается, что взрывных устройств у раненой не нашли. Проводится расследование.

13 октября во Франции был введен режим «террористическая угроза» в связи с нападением на лицей, где погиб учитель, а также из-за кризиса на Ближнем Востоке.

Париж, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»