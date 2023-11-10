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Пятница, 10 ноября 2023, 13:38 мск

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Крупнейший в мире банк атаковали хакеры-вымогатели

В США подразделение одного из крупнейших в мире банков Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) подверглось хакерской атаке. Об этом сообщает агентство Reuters.

Киберпреступники зашифровали системы банка и потребовали выкуп за их разблокировку. В результате были нарушены операции с гособлигациями США.

По мнению специалистов по кибербезопасности, за атакой стоит группировка Lockbit. То, что хакерам удалось взломать банк такого высокого уровня, говорит об уязвимости систем крупных организаций для киберпреступников. Вероятно, атака вызовет пристальное внимание регуляторов к кибербезопасности на финансовом рынке.

В свою очередь в ICBC заявили, что влияние взлома было ограниченным, банк успешно обработал сделки с гособлигациями и операции репо-финансирования.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Кибертерроризм

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