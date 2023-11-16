В Иерусалиме при нападении на КПП ранены семь человек

Под Иерусалимом несколько неизвестных открыли стрельбу на контрольно-пропускном пункте. Об этом сообщает пресс-служба полиции Израиля.

По данным израильских правоохранителей, нападавших было трое. Они были нейтрализованы силами безопасности, дежурившими на КПП.

«В результате теракта семь человек получили ранения различной степени тяжести и в настоящее время эвакуированы для оказания медицинской помощи», – говорится в сообщении.

На место прибыло подкрепление, включая служащих из числа пограничной полиции.

Иерусалим, Зоя Осколкова

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