В ночь на воскресенье, 26 ноября, ХАМАС и Израиль провели второй обмен заложниками и заключенными. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что бывшие заложники прибыли в еврейское государство: среди 13 израильтян семь детей и подростков.

Также из анклава доставили четырех граждан Таиланда. В ХАМАС заявили, что освободили жителей этой страны «в ответ на усилия президента Турции». Ясности в судьбе еще трех иностранцев пока нет, передает РИА «Новости».

В то же время Израиль выпустил из тюрем вторую группу палестинских заключенных. Автобусы с ними около 2:30 прибыли в город Бейтуния на Западном берегу реки Иордан. Информации о числе и составе освобожденных из израильских тюрем пока нет.

Сообщается также, что сделка по обмену находилась на грани срыва после того, как движение ХАМАС обвинило Тель-Авив в блокировании завоза гуманитарной помощи в северную часть сектора Газа. Усилиями посредников кризис удалось преодолеть.

Напомним, 22 ноября ХАМАС сообщил о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа на четыре дня. Договоренности предполагают освобождение удерживаемых в анклаве 50 женщин, детей и подростков в возрасте до 19 лет в обмен на освобождение из израильских тюрем 150 женщин и подростков в возрасте до 19 лет. Перемирие в Газе вступило в силу утром в пятницу, 24 ноября.

Тель-Авив, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»