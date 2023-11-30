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Четверг, 30 ноября 2023, 10:21 мск

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В Иерусалиме неизвестные расстреляли людей на автобусной остановке

В Иерусалиме неизвестные открыли огонь по людям на автобусной остановке. По последним данным, два человека погибли, еще восемь пострадали. Нападавших ликвидировали правоохранители.

Несколько вооруженных боевиков вышли из автомобиля и расстреляли людей, которые ждали автобус. Очевидцы утверждают, что у стреляющих была американская винтовка М-16 и пистолет Glock.

Сначала стало известно об одной жертве – от полученных ранений скончалась 16-летняя девушка. Позже сообщили о гибели пожилого мужчины. Кроме того, огнестрельные ранения получили еще восемь человек, пятеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Нападение квалифицируется как теракт. Трассу на въезде в Иерусалим перекрыли. Проводится расследование.

Иерусалим, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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