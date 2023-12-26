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СМИ: ЦРУ пытаются восстановить агентурную сеть в Китае

Фото: www.cia.gov

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США все еще пытается завербовать новых агентов в Китае, несмотря на масштабное разоблачение американских шпионов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, ЦРУ имеет очень плохое понимание внутренних дискуссий в КНР. Американской разведке не хватает информации, чтобы понимать намерения председателя КНР Си Цзиньпина и его ближайшего окружения по ключевым вопросам безопасности, включая Тайвань.

В настоящее время США в основном следят за передвижениями китайской армии с помощью спутников-шпионов и перехватывающих устройств. Действия для разведчиков внутри КНР осложняются системами наблюдения, которые внедрены практически во все сферы жизни.

С 2010 по 2012 год Пекин раскрыл около 20 агентов ЦРУ. Об этом стало известно только несколько лет спустя из публикации газеты The New York Times.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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