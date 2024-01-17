В Киргизии потерпел крушение военный вертолет Ми-8

В Киргизии упал военный вертолет Ми-8. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Авария произошла неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии. Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет.

Как уточняет «Sputnik Кыргызстан», один человек погиб, еще семеро получили травмы. На место прибыли две бригады скорой помощи.

Должностные лица министерства обороны и СВО выясняют обстоятельства происшествия. «Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позже», – добавили в оборонном ведомстве.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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