российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 января 2024, 10:11 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В Киргизии потерпел крушение военный вертолет Ми-8

В Киргизии упал военный вертолет Ми-8. По предварительным данным, один человек погиб, есть пострадавшие. Об этом сообщили в министерстве обороны республики.

Авария произошла неподалеку от Военного института Вооруженных сил Киргизии. Воздушное судно совершало учебно-тренировочный полет.

Как уточняет «Sputnik Кыргызстан», один человек погиб, еще семеро получили травмы. На место прибыли две бригады скорой помощи.

Должностные лица министерства обороны и СВО выясняют обстоятельства происшествия. «Дополнительная информация о результатах расследования будет сообщена позже», – добавили в оборонном ведомстве.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Кыргызстан

В Киргизии поймали подростков, готовивших взрыв у новогодней елки и атаку на православный храм / Киргизия вводит ограничения безвизового режима для иностранцев / Киргизия пообещала остановить импорт санкционных товаров / США готовят санкции против Киргизии за помощь России / Переводы из России в соседние страны упали на треть впервые с марта 2022-го / В Москве задержали участников киргизской ОПГ, похищавших соотечественников ради выкупа / В Киргизии раскрыли заговор с госпереворотом / В Киргизии раскрыли крупную подделку шенгенских виз

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Кыргызстан,