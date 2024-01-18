В Канаде поймали поджигателя лесов

Житель Канады признался, что совершил десятки поджогов леса. Об этом сообщает The Guardian.

Лесные пожары бушевали в Канаде прошлым летом. Несколько раз неподалеку замечали одного и того же человека. Затем этот мужчина начал постить в соцсетях публикации о том, что пожары могут быть следствием правительственного заговора.

Полицейские установили чип слежения на автомобиль подозреваемого и выяснили, что он несколько раз ездил в места, где позже возникали пожары. В итоге мужчину удалось задержать.

Следствие доказало причастность подозреваемого к 14 поджогам. В результате его действий несколько сотен людей были вынуждены покинуть свои дома, а самый крупный спровоцированный им пожар уничтожил более 870 гектаров леса.

Оттава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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