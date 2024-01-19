Китай впервые стал лидером по экспорту автомобилей в мире

Китай вышел на первое место по продажам автомобилей за рубеж. Об этом свидетельствуют предварительные итоги экспортных поставок КНР за 2023 год, передает РИА «Новости».

В прошлом году производство и продажи автомобилей достигли 30,161 млн единиц и 30,094 млн единиц соответственно. Эти показатели стали рекордными для китайского машиностроения, сообщил замглавы министерства промышленности и информатизации КНР Синь Гобинь.

«Внешнеторговый экспорт вышел на новый уровень. В прошлом году экспорт полностью собранных автомобилей составил 4,91 млн единиц, увеличившись на 57,9% в сравнении с 2022 годом. Ожидается, что Китай впервые займет первое место в мире», – указал замминистра.

Вместе с тем, из поставленных за рубеж автомобилей 1,203 млн являются ТС на новых источниках энергии. В общей сложности китайские автопроизводители выпустили на рынок 9,587 млн машин, работающих на альтернативных источниках энергии.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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