В секторе Газа более 20 израильских солдат погибли при взрыве в здании

На юге сектора Газа 21 израильский военный погиб во время обрушения двух зданий. Об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

Солдаты ЦАХАЛ закладывали взрывчатку для сноса зданий в 600 метрах от границы сектора Газа и Израиля для создания буферной зоны. В этот момент их атаковали бойцы палестинского движения ХАМАС.

Взрывы прогремели в двух зданиях, которые обрушились до того, как их успели покинуть израильские военные. Всего 21 военнослужащий погиб в ходе инцидента, сообщает газета Times of Israel.

Причина произошедшего устанавливается. Предположительно, боевики ХАМАС использовали РПГ для атаки на танк, обеспечивавший безопасность солдат ЦАХАЛ, что привело к срабатыванию заложенной взрывчатки.

Тем временем, турецкое агентство «Анадолу» сообщает, что израильская армия в ходе своих атак на сектор Газа с 7 октября 2023 года убила 11 тысяч детей. Семь тысяч человек, 70% из которых – женщины и дети, все еще находятся под завалами или пропали без вести. Количество погибших составляет 25 925, а 63 тысячи человек получили ранения.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube