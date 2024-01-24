В Киргизии за ночь произошли два землетрясения

В Киргизии сегодня ночью сейсмологи зафиксировали два землетрясения магнитудой 2,5 и 6,5. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным института сейсмологии Кыргызстана, первые подземный толчок магнитудой 2,5 произошел около часа ночи по местному времени. Эпицентр находился на территории Китая.

Второе землетрясение уже магнитудой 6,5 произошло через полтора часа. Сейсмособытия ощутили жители нескольких сел Иссык-Кульской области.

«По предварительной информации, жертв и разрушений в результате землетрясений нет. В настоящее время в регионах республики, где произошли землетрясения, МЧС совместно с комиссией гражданской обороны проводят проверочные работы», – отметили в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций республики.

Накануне подземные толчки магнитудой до 7 баллов ощущались в Китае, Узбекистане, Киргизии и Казахстане. Затем последовало несколько десятков афтершоков. Землетрясение стало причиной разрушений зданий, есть сведения о пострадавших в КНР и Казахстане.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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