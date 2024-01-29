В уникальном парке ЮНЕСКО в Аргентине горит более 1000 гектаров леса

В национальном парке «Лос-Алерсес» в Аргентине произошел пожар. К тушению привлекли более 250 пожарных. Об этом сообщает агентство Telam.

По словам начальника чрезвычайной службы национального парка Марио Карденаса, в настоящее время пламенем объято более тысячи гектаров леса.

В тушении задействовали два самолета и два вертолета, которые сбрасывают воду. Ситуация осложняется высокой температурой воздуха и сильным ветром.

Парк «Лос-Алерсес» является уникальным местом, где произрастают деревья фицройя, возраст некоторых из них может составлять несколько тысяч лет. В 2017 парк был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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