«Может взорваться в любой момент»: в ЕС опасаются войны на Ближнем Востоке после ударов США

Европейский союз оценивает ситуацию на Ближнем Востоке как критическую после ударов США по территории Ирака и Сирии. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. По его словам, у Брюсселя есть опасения, что конфликт может выйти из-под контроля.

«Мы всегда повторяем, что Ближний Восток – это котел, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию», – сказал Боррель (цитата по ТАСС).

Глава европейской дипломатии подчеркнул, что не знает, какой будет позиция глав МИД стран ЕС, и не ожидает в субботу конкретных решений, поскольку встреча в Брюсселе носит неформальный характер.

Как сообщал «Новый День», сегодня ночью американские войска нанесли авиаудары по более чем 85 по объектам проиранских группировок в Ираке и Сирии. Согласно заявлению Центрального командования США, всего было применено 125 высокоточных боеприпасов, которые поразили командные структуры, склады БПЛА и ракет, различные объекты инфраструктуры. В заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома, подчеркивается, что «наш ответ начался сегодня» на удары дронами проиранских группировок по американской базе на границе Иордании с Сирией, где погибли трое военных и более 30 получили ранения.

Согласно последним данным, жертвами американских авиаударов по провинции Анбар на западе Ирака стали 16 человек. В Сирии, по информации минобороны арабской республики, есть погибшие и раненые среди мирных жителей и военнослужащих, государственной и частной собственности нанесен большой ущерб.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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