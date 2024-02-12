В Калифорнии зафиксировали более десятка землетрясений

В американском штате Калифорния зафиксировали более десяти землетрясений в течение получаса. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Первый подземный толчок произошел около девяти утра по местному времени. Эпицентр располагался в трех километрах от калифорнийского города Эль-Сентро, очаг залегал на глубине 18,9 км.

Затем последовали еще 12 сейсмособытий, максимальная мощность которых составила 4,8.

Данных о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Сан-Франциско, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube