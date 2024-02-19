Глава ФБР США обвинил китайских хакеров в беспрецедентных кибератаках

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй заявил, что американская инфраструктура подвергается беспрецедентным по масштабу кибератакам, и обвинил в этом китайских хакеров. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Ранее СМИ США опубликовали выдержки из доклада американских спецслужб, где говорилось о поддерживаемых правительством КНР хакерах, которые в течение последних пяти лет якобы вели подготовку к возможному конфликту между двумя странами. Китайские злоумышленники внедрялись в компьютерные сети на объектах американской инфраструктуры.

«Это вершина айсберга… это одна из многих подобных попыток китайцев», – заявил Рэй в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. По его словам, Китай все чаще внедряет вредоносное оружие в критическую инфраструктуру США, чтобы активировать его в нужный момент.

В свою очередь Пекин отвергает любые обвинения в кибератаках, связанных или поддерживаемых государственными структурами, обвиняя в подобных действиях Вашингтон.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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