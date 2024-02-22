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Четверг, 22 февраля 2024, 09:16 мск

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Американского моряка обвинили в шпионаже в Японии

Проходящего службу в Японии моряка ВМС США подозревают в шпионаже. Об этом сообщает портал USNI News.

По данным издания, Брайс Педичини проходил службу на эсминце USS Higgins в Японии. Моряка подозревают в неправильном обращении с секретными документами и информацией.

Предположительно, военнослужащий передавал засекреченные данные представителю иностранного государства в период с ноября 2022 года по февраль 2023 года. При этом он не уведомил свое начальство об этих контактах. Страна, в пользу которой шпионил американец, не называется.

В настоящее время Педичини задержан, на этой неделе он предстанет перед военным трибуналом.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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