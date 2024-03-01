США подозревают Китай в сборе секретных данных с помощью электрокаров

В США проводят расследование по факту возможной шпионской угрозы со стороны электромобилей, произведенных в Китае. Об этом сообщает Financial Times.

Президент США Джо Байден поручил министерству торговли выяснить, могут ли «умные» электрокары, экспортируемые на американский рынок, передавать секретные данные в Китай. Глава Белого дома предполагает, что электромобили угрожают нацбезопасности, и США необходимо принять меры, чтобы сохранить свою динамическую автомобильную промышленность.

«Китай полон решимости доминировать в будущем автомобильного рынка, в том числе используя недобросовестную практику. Политика Китая может наводнить наш рынок своими автомобилями, создавая угрозу нашей национальной безопасности. Я не позволю этому случиться», – заявил Байден, объявляя о начале расследования.

Американский президент сравнил китайские автомобили со «смартфонами на колесах». Он полагает, что машины могут собирать конфиденциальные данные о гражданах и инфраструктуре США и отправлять их китайским властям. Кроме того, власти КНР могут получить удаленный доступ к произведенным в Китае транспортным средствам.

Министр торговли США Джина Раймондо выразила согласие с тем, что автомобили способны собирать огромное количество сведений – от маршрутов до биометрических данных. «Не нужно много воображения, чтобы понять, как иностранный противник, такой как Китай, имеющий доступ к такого рода информации в больших объемах, может использовать ее чтобы создать серьезную угрозу для национальной безопасности и частной жизни граждан США», – сказала она.

Стоит отметить, что многие американские компании производят машины в Китае, чтобы потом экспортировать их в США. Так, почти треть электромобилей, ввезенных из КНР в США в 2023 году, составляли автомобили Tesla, произведенные на заводе в Шанхае.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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