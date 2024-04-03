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На Тайване выросло число погибших при землетрясении

На Тайване число жертв землетрясения выросло до семи. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на правительство острова.

В настоящее время известно о семи погибших в районе Хуалянь, еще более 700 человек признаны пострадавшими в результате мощных подземных толчков.

Кроме того, десятки людей оказались заблокированы в поврежденных зданиях. Экстренные службы проводят поисково-спасательные операции.

Самое мощное за 25 лет землетрясение было зафиксировано на Тайване сегодня, сила подземных толчков превысила 7,2 балла. Затем последовали десятки афтершоков мощностью до 5,4 балла. Тысячи людей остались без энергоснабжения. Власти привлекли военных к ликвидации последствий стихийного бедствия.

Тайбэй, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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