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Четверг, 18 апреля 2024, 10:43 мск

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В Германии задержаны два человека по подозрению в шпионаже в пользу России

Правоохранительные органы Германии задержали двух человек, которых подозревают в работе на российские спецслужбы и подготовке диверсий. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным газеты, подозреваемые были задержаны в городе Байройте, расположенном на территории земли Бавария. Предположительно, шпионы собирали сведения об американских военных базах. Кроме того, там находится крупный военный полигон, на котором армия США обучает украинских солдат.

«Среди прочего, в центре внимания были транспортные магистрали, используемые для перевозки военных грузов. В конечном итоге целью запланированных терактов было подорвать поддержку Германии Украине», – пишет издание.

Как утверждается, вел разведку и фотографировал военные объекты 39-летний немец. Он также передавал сведения своим российским заказчикам, в этом ему якобы помогал 37-летний русский немец, которого федеральная прокуратура теперь также обвиняет в агентурной деятельности.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Шпионаж

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