В Иерусалиме террористы на автомобиле сбили двух человек

В Иерусалиме автомобиль сбил двух человек. Виновники аварии скрылись с места пешком. Проводится операция по поимке преступников. Об этом сообщает Times of Israel.

Полиция заявила, что наезд автомобиля в Иерусалиме был террористической атакой. К поиску преступников привлекли большое число офицеров.

В настоящее время известно о двух пострадавших, они госпитализированы с легкими травмами.

По пути отхода террористов обнаружили пистолет-пулемет. Другие подробности происшествия не раскрываются.

Иерусалим, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube