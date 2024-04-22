В Иерусалиме террористы на автомобиле сбили двух человек

В Иерусалиме автомобиль сбил двух человек. Виновники аварии скрылись с места пешком. Проводится операция по поимке преступников. Об этом сообщает Times of Israel.
Полиция заявила, что наезд автомобиля в Иерусалиме был террористической атакой. К поиску преступников привлекли большое число офицеров.
В настоящее время известно о двух пострадавших, они госпитализированы с легкими травмами.
По пути отхода террористов обнаружили пистолет-пулемет. Другие подробности происшествия не раскрываются.
Иерусалим, Зоя Осколкова
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