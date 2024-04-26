В Париже украли сумку с секретными данными производителя истребителей

В Париже у сотрудника авиастроительной компании Dassault Aviation, производящей истребители Rafale, украли сумку с секретными данными. Об этом сообщает издание «Valeurs».

По словам источника в правоохранительных органах, кражу совершил неизвестный в одном из ресторанов в предместье Парижа – Аржантей. Сумка сотрудника стояла у столика, вор незаметно ее украл и покинул заведение.

Отмечается, что злоумышленник тщательно спланировал преступление и знал, за чем охотится. Он несколько раз пересаживался за разные столики, чтобы подобраться ближе к жертве.

В сумке были два ноутбука и флешка с конфиденциальными документами, связанными с национальной обороной. По факту кражи проводится расследование.

Париж, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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