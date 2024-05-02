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Четверг, 2 мая 2024, 17:03 мск

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В Киргизии неуправляемый грузовик сбил 29 детей

В Киргизии 29 детей пострадали из-за наезда грузовика без водителя. Об этом сообщило министерство здравоохранения республики.

ДТП произошло в Сузакском районе в Джалал-Абадской области на юге Киргизии. Припаркованный грузовик внезапно начал движение по склону и сбил детей, которые собрались на празднике.

Отмечается, что за рулем машины в момент аварии не было водителя. На место прибыли бригады скорой помощи и правоохранители.

В результате различные травмы получили 29 несовершеннолетних, из них трое находятся в тяжелом состоянии. Проводится расследование.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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