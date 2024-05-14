Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах

В Грузии парламент принял закон об иноагентах в третьем, окончательном, чтении. Документ стал причиной массовых акций протеста, которые вылились в столкновения с правоохранителями.

За принятие закона проголосовали 84 депутата, против высказались 30. При этом заседание по обсуждению нормы пришлось прервать, так как между парламентариями завязалась потасовка.

Закон «О прозрачности иностранного влияния» предусматривает регистрацию в отдельном реестре тех средств массовой информации, некоммерческих и юридических лиц, которые получают более 20% доходов из-за рубежа.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах, а также на другие инициативы, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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