российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 апреля 2024, 15:41 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах, который стал причиной массовых протестов.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», – сказала Зурабишвили в интервью ВВС.

Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». От рассмотрения инициативы отказывались в 2023 году, но в этом году решили к ней вернуться. Депутаты парламента устроили драку во время обсуждения документа.

Кроме того, законопроект об иностранных агентах спровоцировал массовые протесты в Тбилиси, которые переросли в беспорядки. В результате полицейские задержали 14 человек по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям представителей власти.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Грузия

В Тбилиси начались задержания протестующих против закона об иноагентах / В Тбилиси начались беспорядки из-за закона «об иноагентах» / Британскому генконсулу в Екатеринбурге объявлен демарш за агитацию / Парламентарии Грузии устроили потасовку из-за закона об иноагентах / В Грузии на горнолыжном курорте сошла лавина / НАТО готовит второй антироссийский фронт / В столице Грузии прогремел взрыв в жилом доме / При стрельбе на рынке в Грузии погибли четыре человека

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Политика, Грузия,