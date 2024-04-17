Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить вето на закон об иноагентах, который стал причиной массовых протестов.

«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», – сказала Зурабишвили в интервью ВВС.

Ранее парламент Грузии одобрил в первом чтении законопроект «О прозрачности иностранного влияния». От рассмотрения инициативы отказывались в 2023 году, но в этом году решили к ней вернуться. Депутаты парламента устроили драку во время обсуждения документа.

Кроме того, законопроект об иностранных агентах спровоцировал массовые протесты в Тбилиси, которые переросли в беспорядки. В результате полицейские задержали 14 человек по статьям о мелком хулиганстве и неподчинении требованиям представителей власти.

Тбилиси, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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