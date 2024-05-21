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Вторник, 21 мая 2024, 16:09 мск

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В Египте 15 человек погибли при падении автобуса в Нил

В Египте автобус с людьми упал в реку Нил. По последним данным, погибли 15 человек. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.

Инцидент произошел на пароме «Абу Галеб Аль-Вастания». В автобусе находились около 20 женщин, которые ехали на работу по упаковке фруктов.

По словам очевидцев, водитель покинул транспортное средство после словесной перепалки с одной из пассажирок. По всей видимости, он не поставил автобус на стояночный тормоз, автомобиль съехал в реку.

Пятерым пассажиркам удалось спастись, остальные погибли. Автобус подняли из воды. Поиск тел погибших продолжается. Проводится расследование.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Египет

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