В Египте 15 человек погибли при падении автобуса в Нил

В Египте автобус с людьми упал в реку Нил. По последним данным, погибли 15 человек. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.

Инцидент произошел на пароме «Абу Галеб Аль-Вастания». В автобусе находились около 20 женщин, которые ехали на работу по упаковке фруктов.

По словам очевидцев, водитель покинул транспортное средство после словесной перепалки с одной из пассажирок. По всей видимости, он не поставил автобус на стояночный тормоз, автомобиль съехал в реку.

Пятерым пассажиркам удалось спастись, остальные погибли. Автобус подняли из воды. Поиск тел погибших продолжается. Проводится расследование.

Каир, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube