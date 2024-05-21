В Египте 15 человек погибли при падении автобуса в Нил

В Египте автобус с людьми упал в реку Нил. По последним данным, погибли 15 человек. Об этом сообщает газета Al Masry Al Youm.
Инцидент произошел на пароме «Абу Галеб Аль-Вастания». В автобусе находились около 20 женщин, которые ехали на работу по упаковке фруктов.
По словам очевидцев, водитель покинул транспортное средство после словесной перепалки с одной из пассажирок. По всей видимости, он не поставил автобус на стояночный тормоз, автомобиль съехал в реку.
Пятерым пассажиркам удалось спастись, остальные погибли. Автобус подняли из воды. Поиск тел погибших продолжается. Проводится расследование.
Каир, Зоя Осколкова
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