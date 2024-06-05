Британские СМИ обвинили российских хакеров в атаке на крупнейшие больницы Лондона

Российских хакеров обвинили в атаке с помощью вируса-шифровальщика на крупнейшие медучреждения Лондона. Об этом пишет издание The Guardian.

Сначала атаке подверглась компания Synnovis, которая осуществляет лабораторные исследования для больниц британской столицы. В результате несколько медучреждений Лондона объявили о чрезвычайном положении, отменили операции и различные процедуры, а также приостановили выдачу результатов анализов.

Предполагается, что к атаке причастны хакеры из группировки Qilin, которая уже около двух лет терроризирует различные организации по всему миру. По словам экспертов, взломщики сами не подозревали о том, какого масштаба проблемы вызовет их атака.

В министерстве здравоохранения подчеркнули, что абсолютным приоритетом является безопасность пациентов и скорейшее возобновление предоставления услуг. Таким образом, нельзя исключать, что хакеры в результате получат требуемый выкуп.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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