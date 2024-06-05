В столице Эстонии один человек пострадал при взрыве в порту

В столице Эстонии произошел взрыв в порту. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщает издание Postimees.

Инцидент произошел на улице Ныльва в районе Пыхья-Таллин. Предположительно, загорелась цистерна с авиационным топливом, а затем прогремел взрыв.

В результате с травмами госпитализирован работник порта. Сведений о других пострадавших не поступало.

На месте работают сотрудники экстренных служб. Жителей близлежащих домов попросили не выходить на улицу.

Таллин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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