В Израиле мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

В Израиле вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра и ранил двоих. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отделение полиции.
Инцидент произошел в городе Кармиэль на севере страны. В правоохранительные органы поступило сообщение о мужчине с ножом, который напал на посетителей ТЦ.
В результате пострадали два человека, один получил тяжелые ранения, другой – легкие.
Прибывшие на место полицейские нейтрализовали нападавшего. Его мотивы устанавливаются. Проводится расследование.
Тель-Авив, Зоя Осколкова
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