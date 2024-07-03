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Среда, 3 июля 2024, 15:26 мск

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В Израиле мужчина с ножом напал на посетителей торгового центра

В Израиле вооруженный ножом мужчина напал на посетителей торгового центра и ранил двоих. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на отделение полиции.

Инцидент произошел в городе Кармиэль на севере страны. В правоохранительные органы поступило сообщение о мужчине с ножом, который напал на посетителей ТЦ.

В результате пострадали два человека, один получил тяжелые ранения, другой – легкие.

Прибывшие на место полицейские нейтрализовали нападавшего. Его мотивы устанавливаются. Проводится расследование.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Израиль

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