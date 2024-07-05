Китай смоделировал блокаду Тайваня с помощью беспилотников

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) смоделировала сценарий блокады Тайваня с помощью беспилотников, что стало ответом на план США по защите острова. Об этом сообщает South China Morning Post.

В модели, представленной НОАК, описывается использование больших и средних дронов, которые будут запущены с материкового Китая, а также небольших разведывательных и антирадарных БПЛА, стартующих с военных кораблей. Цель армии беспилотников – сформировать блокаду и взять под контроль остров, название которого не указывается, но рельеф очень сильно напоминает Тайвань.

Кроме того, в исследовании обозначены позиции большого количества пусковых установок зенитных ракет на острове, а также военных кораблей и подводных лодок в ближайшей акватории. В такой ситуации использование традиционных пилотируемых сил для разведки и нападений является проблемой, говорится в статье.

Ранее адмирал ВМС США, глава Индо-Тихоокеанского командования Самуэль Папаро пригрозил превратить Тайваньский пролив в «беспилотный ад» для китайских кораблей. Он заявил, что Штаты готовы разместить в проливе тысячи беспилотных надводных и подводных кораблей и дронов.

Пекин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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