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Понедельник, 8 июля 2024, 14:25 мск

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В Киргизии молнией убило 250 овец на горном пастбище

В горах Киргизии 250 овец погибли от удара молнии. Об этом сообщили в МЧС республики.

Инцидент произошел в Тонском районе Иссык-Кульской области. Местные жители сообщили о массовой гибели овец в экстренные службы. На место происшествия прибыли сотрудники службы по гражданской обороне и представители МЧС.

Ранее синоптики предупреждали о дождях и грозах в этом районе Киргизии. Непогода продлится до 12 июля.

В середине июня похожий случай произошел в Башкирии. Там молния убила 55 овец и корову в деревне Туишево.

Бишкек, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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