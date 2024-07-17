В Израиле женщина убила сына и напала с топором на охранника торгового центра

В Израиле задержали женщину, которая напала с топором на охранника торгового центра. Предположительно, перед этим подозреваемая разделалась с собственным ребенком и собакой. Об этом сообщает радиостанция Kan.

Инцидент произошел в Герцлии. В полицию поступило сообщение о нападении у торгового центра. Прибывшие на место правоохранители задержали 33-летнюю женщину. Охранник ТЦ сообщил, что она накинулась на него с топором. Отмечается, что мужчина получил легкие травмы.

Позже выяснилось, что в квартире, где проживала женщина, обнаружено тело шестилетнего ребенка с многочисленными травмами и следами насилия, а также труп собаки. У подозреваемой взяли пробы для теста на наркотики.

Отмечается, что семья не попадала ранее под внимание правоохранительных органов. Отец служит в вооруженных силах в районе границы с сектором Газа. Он вернулся домой, как только узнал о произошедшем.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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